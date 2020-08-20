.: Лента Новостей
  • Лидеры «Альянса патриотов» побывали в оккупированной Абхазии
  • Сергей Шамба: Если есть конфликт, надо разговаривать
  • В грузинских клиниках лечатся три пациента с коронавирусом из Абхазии
  • Грузинские НПО призывают правительство помочь Абхазии
  • 100 тысяч за новый фильм Гоги Хаиндрава - в правительстве Абхазии назвали это «недоразумением»
  • Медицинские средства защиты в Абхазию поставил и ЮНИСЕФ
  • Программа Развития ООН доставила в Абхазию средства индивидуальной защиты для медиков
  • В Тбилиси похоронены 13 человек, погибших в Абхазии в 90-х годах
  • В Абхазии выявлено 26 новых случаев коронавируса
  • Из-за лояльности к жителям Гали Анквабу угрожают митингами

    •
     
    Лидеры «Альянса патриотов» побывали в оккупированной Абхазии
    20.08.2020
    Лидеры грузинской партии «Альянс патриотов» побывали в оккупированной Абхазии, сообщает телеканал "Мтавари". По данным канала, Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави через мост Ингури посетили оккупированную территорию, где находились в течение около четырех часов.

    По информации "Мтавари", они без проблем прошли блок-посты, контролируемые грузинскими правоохранителями, в том числе пост спецподразделения.

    Ирму Инашвили и Давида Тархан-Моурави сопровождала специальная машина до моста через Ингури. На оккупированной территории их видел один из граждан.

    Пребывание лидеров одной из грузинских партий на оккупированной территории подтверждают врачи Скорой помощи, которые перевезли их в карантинную зону в Ганмухури.

    В настоящее время оба политика находятся на подконтрольной грузинской стороне территории, в самоизоляции. В партии заявляют, что Давид Тархан-Моурави находится в Аджарии.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия