Лидеры «Альянса патриотов» побывали в оккупированной Абхазии

Лидеры грузинской партии «Альянс патриотов» побывали в оккупированной Абхазии, сообщает телеканал "Мтавари". По данным канала, Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави через мост Ингури посетили оккупированную территорию, где находились в течение около четырех часов.



По информации "Мтавари", они без проблем прошли блок-посты, контролируемые грузинскими правоохранителями, в том числе пост спецподразделения.



Ирму Инашвили и Давида Тархан-Моурави сопровождала специальная машина до моста через Ингури. На оккупированной территории их видел один из граждан.



Пребывание лидеров одной из грузинских партий на оккупированной территории подтверждают врачи Скорой помощи, которые перевезли их в карантинную зону в Ганмухури.



В настоящее время оба политика находятся на подконтрольной грузинской стороне территории, в самоизоляции. В партии заявляют, что Давид Тархан-Моурави находится в Аджарии.









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