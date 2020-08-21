Представители грузинской партии встречались в Абхазии с помощником Бжания

21.08.2020 По информации телеканала "Мтавари" и абхазской организации ветеранов "Аруаа", посетившие оккупированную Абхазию лидеры партии "Альянс Патриотов" Давид Тархан-Моурави и Ирма Инашвили встречались там с помощником абхазского лидера Аслана Бжания Лашей Сакания.



В обращении организации отмечается, что они ожидают подтверждения информации от "официальных органов". В случае, если "правительство" этого не сделает, они намерены обращаться к т.н. "парламенту" и потребовать опроса представителей ответственных структуры с целью установления причин встречи.



По данным телеканала, "Альянс патриотов" скрывает в тайне вопросы, которые обсуждались на встрече в Абхазии. По их же данным, Инашвили и Тархан-Моурави в настоящее время находятся в карантине.











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