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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Лаша Сакания признал причастность к поездке в Абхазию лидеров грузинской партии «Альянс патриотов»

24.08.2020 Председатель партии «Народный фронт Абхазии» Лаша Сакания после своего первого высокопарного заявления таки признал связь с посещением оккупированного региона лидерами партии "Альянс патриотов". При этом Сакания признал, что посредниками в этом деле выступила российская сторона.



После сообщения в грузинких СМИ о посещении лидерами "Альянса патриотов" Давидом Тархан-Моурави и Ирмой Инашвили оккупированной территории, Лаша Сакания громогласно заявил, что не имеет никакого отношения к этому делу и что "крайне обеспокоен тем, что меня пытаются очернить и создать фон, будто я предатель Родины, мотивируя непроверенными публикациями грузинских СМИ"



"Ответственно заявляю, что никаких переговорных процессов между мной, ни как советником президента по внешней политике, ни как лидером партии «Народный фронт Абхазии» и представителями грузинской партии «Альянс патриотов Грузии» не было. Более того, хочу отметить, что никому не позволю очернить имя моего рода и моей семьи, которая внесла весомый вклад в Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 гг", - заявил Сакания.



Вчера он признал, что все же имеет отношения к этой поездке грузинских пророссийских лидеров в Абхазию. По его словам, в начале августа к нему обратились его старые друзья из Российской Федерации с просьбой оказать содействие в передаче иконы Богородицы в Илорский храм в качестве дара, в связи с тем, что к ним обратился Давид Тархан-Моурави.



"Соответственно, мои российские друзья впоследствии обратились ко мне с просьбой организовать приезд и передачу данной иконы в храм, что и было сделано нами. На этом наша миссия была завершена. Ответственно заявляю, что никаких переговоров ни я, ни Александр Агрба, которого я попросил поехать со мной, ни с кем не проводили. Это была сугубо гуманитарная акция, о которой меня попросили мои друзья из России без каких-либо политических аспектов и последствий. Передав икону, люди помолились. На этом их визит закончился", - заявляет Сакания.



При этом он утверждает, что "никто не собирался делать из этого секрет, и тем более, политику. Мы, как верующие люди, искренно считаем, что передача в дар иконы богоугодное и благое дело". Сакания выразил готовность пойти на Аныха и дать клятву, "что никаких политических переговоров не вели, и что это была частная гуманитарная акция".









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