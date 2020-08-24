Анкваб обещал отменить приказ, согласно которому абхазам запретили учиться в неабхазских школах

Приказ «министра просвещения и языковой политики» Абхазии о запрете поступления в первые классы детей абхазской национальности в неабхазские школы противоречит конституционным правам граждан республики, поэтому он будет отменен, пишет Апсныпресс со ссылкой на заявление главы правительства марионеточного режима Александра Анкваб.



Он отметил, что приказ будет отменен в понедельник 24 августа.



"Родители вправе самостоятельно определять, в какую школу будут ходить их дети. Единственным ограничением может быть только отсутствие учебного места, никакие иные условия не могут влиять на выбор образовательного учреждения, в том числе и по прописке", - цитирует агентство слова Анкваба.



Он также высказался против введения возрастных ограничений для педагогов, которые в Минпросвещения по рекомендациям СЭС предложили ввести в школах. Анкваб отметил, что "государство заинтересовано в их опыте и в том, чтобы они продолжали преподавательскую и воспитательную работу в школах".



"Мы испытываем проблемы с комплектацией педагогов в школах, особенно в сельских. В таких условиях вводить возрастные ограничения никто не будет", - подытожил Анкваб.



Санэпидемстанция рекомендовала учителям старше 65 лет на время стабилизации эпидситуации в стране не выходить на работу. «Министр просвещения» Инал Габлия поддержал этот пункт. Однако есть дефицит учителей математики, физики, химии. Поэтому полностью запретить педагогом за 65 работать в ведомстве не могут.









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