.: Лента Новостей
  • Ирма Инашвили подтвердила свой визит в оккупированную Абхазию
  • Анкваб обещал отменить приказ, согласно которому абхазам запретили учиться в неабхазских школах
  • Лаша Сакания признал причастность к поездке в Абхазию лидеров грузинской партии «Альянс патриотов»
  • Абхазам запретили учиться в русских школах
  • С марта по сегодняшний день с оккупированных регионов перешли до 1000 человек
  • Представители грузинской партии встречались в Абхазии с помощником Бжания
  • Лидеры «Альянса патриотов» побывали в оккупированной Абхазии
  • Сергей Шамба: Если есть конфликт, надо разговаривать
  • В грузинских клиниках лечатся три пациента с коронавирусом из Абхазии
  • Грузинские НПО призывают правительство помочь Абхазии

    •
     
    Ирма Инашвили подтвердила свой визит в оккупированную Абхазию
    24.08.2020
    Один из лидеров пророссийского объединения «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили подтвердила, что находилась на территории оккупированной Абхазии.

    «Мы, я и Георгий Ломия, председатель нашей парламентской фракции, действительно были в Абхазии. Да, действительно были. Мы передали икону Богородицы в Илорийский храм», — сообщила Инашвили на пресс-конференции.

    Напомним, ранее сегодняшним днем помощник де-факто президента оккупированной Абхазии Лаша Сакания прокомментировал «тайную встречу» с представителями пророссийского объединения. Из комментария, который Сакания дал местному изданию следовало, что встреча с Давидом Тархан-Моурави и Ирмой Инашвили все же состоялась. Причем в связи с «богоугодным» делом и по просьбе из России.

    Напомним также, о визите лидеров «Альянса патриотов Грузии» в оккупированный регион 20 августа сообщил телеканал Mtavari Arkhi. Позже Организация абхазских ветеранов «Аруаа» сообщила: 18 августа грузинские оппозиционеры провели встречу с помощником де-факто президента Лашей Санакия.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия