Ирма Инашвили подтвердила свой визит в оккупированную Абхазию

Один из лидеров пророссийского объединения «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили подтвердила, что находилась на территории оккупированной Абхазии.



«Мы, я и Георгий Ломия, председатель нашей парламентской фракции, действительно были в Абхазии. Да, действительно были. Мы передали икону Богородицы в Илорийский храм», — сообщила Инашвили на пресс-конференции.



Напомним, ранее сегодняшним днем помощник де-факто президента оккупированной Абхазии Лаша Сакания прокомментировал «тайную встречу» с представителями пророссийского объединения. Из комментария, который Сакания дал местному изданию следовало, что встреча с Давидом Тархан-Моурави и Ирмой Инашвили все же состоялась. Причем в связи с «богоугодным» делом и по просьбе из России.



Напомним также, о визите лидеров «Альянса патриотов Грузии» в оккупированный регион 20 августа сообщил телеканал Mtavari Arkhi. Позже Организация абхазских ветеранов «Аруаа» сообщила: 18 августа грузинские оппозиционеры провели встречу с помощником де-факто президента Лашей Санакия.









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