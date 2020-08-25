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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное Жители Гали не могут получить медицинские услуги из-за ограничений по Covid-19

25.08.2020 Представители неправительственных организаций распространяют чрезвычайное заявление, касающееся ситуации в Абхазии. Среди проблем в оккупированной зоне должное внимание уделяется вопросу оказания медицинского обслуживания, что в период эпидемии является большим вызовом для региона.



Согласно информации, распространенной Институтом исследований демократии (DRI), что карантинные ограничения с точки зрения получения медицинских услуг поставили население района Гали в особо трудные условия. В частности, в больницах Гали и Саберио не хватает лекарств и оборудования, медикаменты не могут быть отправлены или доставлены в течение длительного времени.



«Жители Гали, которые часто приезжают на территорию, контролируемую властями Грузии, для получения неотложной медицинской помощи, вынуждены находиться на двухнедельном обязательном карантине, из-за чего они получают услуги неотложной помощи с опозданием. Тяжелые, в том числе онкологические пациенты, которым назначена химиотерапия и не хотят попасть в двухнедельный карантин, уже не переходят на территорию, контролируемую грузинской стороной. Из-за этого состояние здоровья многих людей уже ухудшилось. Чтобы избежать карантина, многие пациенты пытаются попасть на территорию, контролируемую властями Грузии переплыв реку Энгури обходными путями. Из-за этого несколько пациентов чуть не утонули. За последний период по обвинению в пересечении так называемой границы, российские военные арестовали и оштрафовали десятки людей», - отмечено в заявлении. В нем также отмечено, что пациентам часто приходится ждать 6-7 часов, пока бригада по ликвидации бедствий доберется до моста Энгури. В конкретном случае, из-за того, что бригада скорой помощи, чтобы перевезти оперированного пациента, испытывающего мучительную боль не смогла попасть на мост Энгури, родственники перевели пациента на территорию, контролируемую Грузией, на руках. Решение об экстренной операции пациенту было принято только через 24 часа, однако изначально без каких-либо обследований пациент был помещен на карантин», - отмечается в заявлении.



Кроме того, как отмечает неправительственный сектор, пожилые люди и беженцы, проживающие в Гали, не могут месяцами получать свои пенсии и пособия для вынужденно переселенных лиц. Из-за закрытия пропускных пунктов, проживающие в Гали пенсионеры/беженцы, для которых пенсия /пособие часто является единственным источником средств к существованию, практически лишены возможности коммуникации с территорией, контролируемой властями Грузии. Несмотря на то, что абхазской стороной периодически в одностороннем порядке открывается пропускной пункт, перспектива оказаться в двухнедельном карантине, для жителей Гали с целью пересечения для покупки предметов первой необходимости, продуктов или медикаментов теряет всякий смысл.











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