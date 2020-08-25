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    В Абхазии скончался мужчина с коронавирусом
    25.08.2020
    Скончался 54-летний мужчина из села Лабра, у которого врачи диагностировали COVID-19, об этом корреспонденту Sputnik сообщил глава села Арутюн Мелконян.

    По словам Мелконяна, у мужчины несколько дней сохранялась высокая температура. 23 августа вызвали бригаду скорой помощи, медики взяли анализ на коронавирус.

    Вечером 24 августа состояние больного ухудшилось. Приехала скорая помощь, по дороге в больницу мужчина скончался.

    "Затем мне вечером позвонила главврач Очамчырской райбольницы Мадонна Кишмария и сообщила, что скончавшийся болел коронавирусом", – сказал Мелконян.

    Сегодня в село Лабра приехали медики в специальных защитных костюмах, которые осуществляют забор биоматериала. Сдать анализ на коронавирус могут все желающие.

    "Сейчас в село приехали врачи, которые осуществляют забор биоматериала. Врачи работают на территории администрации села. Все жители Лабры могут сдать анализ по желанию", – отметил Мелконян и добавил, что всего в Лабре проживают чуть больше 250 человек.


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