В Абхазии скончался мужчина с коронавирусом

25.08.2020 Скончался 54-летний мужчина из села Лабра, у которого врачи диагностировали COVID-19, об этом корреспонденту Sputnik сообщил глава села Арутюн Мелконян.



По словам Мелконяна, у мужчины несколько дней сохранялась высокая температура. 23 августа вызвали бригаду скорой помощи, медики взяли анализ на коронавирус.



Вечером 24 августа состояние больного ухудшилось. Приехала скорая помощь, по дороге в больницу мужчина скончался.



"Затем мне вечером позвонила главврач Очамчырской райбольницы Мадонна Кишмария и сообщила, что скончавшийся болел коронавирусом", – сказал Мелконян.



Сегодня в село Лабра приехали медики в специальных защитных костюмах, которые осуществляют забор биоматериала. Сдать анализ на коронавирус могут все желающие.



"Сейчас в село приехали врачи, которые осуществляют забор биоматериала. Врачи работают на территории администрации села. Все жители Лабры могут сдать анализ по желанию", – отметил Мелконян и добавил, что всего в Лабре проживают чуть больше 250 человек.









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