Засветившийся в связях с «Альянсом патриотов» абхазский чиновник ушел в отставку

26.08.2020 Отставкой советника Президента Абхазии Лаша Сакания закончился скандал с визитом депутатов Парламента Грузии от партии «Альянс патриотов» в Абхазию. В информационном плане визит был подготовлен как нельзя хуже. Сперва новость просочилась в СМИ, затем Л. Сакания всё отрицал, следом частично подтвердил, а потом стало известно, что и сам абхазский лидер А.Бжания в курсе всех дел.



«Но самое интересное в другом. Стоит обратить внимание на то, как началась эта история. «В начале августа ко мне обратились мои старые друзья из Российской Федерации» - говорит сам Л. Сакания. И тут уместно вспомнить, что собой представляет грузинский «Альянс патриотов» во главе с Ирмой Инашвили и Давидом Тархан-Моурави. Расследование Центра «Досье» уличившего эту партию в российском финансировании и кураторстве со стороны СВР и ГРУ, подтверждает давно бытующее мнение о кремлёвском происхождении этой политической силы. Вояж был спланирован в Москве.



По всей вероятности подобной версии неофициально будет придерживаться и нынешний абхазский официоз: дескать Москва просит, отказывать нельзя, да и нам польза - И.Инашвили давно выступает за легализацию в Грузии властей Абхазии. Но никто не просчитал, что оппозиция не дремлет и в копилку ошибок команды Бжания-Анкваб добавился ещё один промах», - пишет телеграмм-канал АБХАЗИЯ-ЦЕНТР.









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