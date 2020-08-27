Ирма Инашвили провела брифинг в связи с посещением оккупированной Абхазии

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27.08.2020 Сегодня вице-спикер парламента и генеральный секретарь партии «Альянс патриотов Грузии» Ирма Инашвили провела специальный брифинг, на котором рассказала о визите в Абхазию.



«Я хотела бы уведомить вас о том, что 18 августа, в прошедший вторник, я, Ирма Инашвили, и Георгий Ломия действительно были в Абхазии. Сразу же хочу отметить, что организатором данного визита является Давид Тархан-Моурави, который организовал данный визит с помощью своих личных контактов - при поддержке своих друзей в Москве.



Очевидно, значение имеет моя позиция и позиция моих соратников, в целом позиция «Альянса патриотов», которую мы не раз публично фиксировали. Мы не раз заявляли, что Грузия должна объявить военный нейтралитет по типу Австрии, Швейцарии и Финляндии. Грузия на уровне Конституции и на уровне ООН должна признать как военный нейтралитет, так и принцип неприменения силы, и, очевидно, что Грузия никогда не должна применять силу в отношениях с абхазами и осетинами.



Спустя 27 лет мы должны осознать трагическую реальность – мы практически потеряли друг друга! Мы должны осознать, что в отчуждении и вражде выросло три поколения, а мы и не думаем, и не ищем выхода из данной ситуации. Главное, самое главное, что мы должны осознать, это то, что мы должны найти справедливый, подчеркиваю, справедливый выход, приемлемый для абхазов, приемлемый для осетин, приемлемый для всех!



Общественность знает, что мы опросили более 1 200 000 человек. На сегодняшний день у нас на руках имеется более 840 000 аудио записей, из которых отчётливо видно, что более 70 процентов нашего населения желают прямой диалог с Сухуми, Цхинвали и Москвой. Мы считаем, что восстановление разрушенных мостов и примирение возможно лишь в формате прямого диалога Тбилиси-Сухуми-Цхинвали-Москва. Именно в рамках данного формата должен быть разрешён не один гуманитарный вопрос, который откроет дорогу спорту, откроет дорогу искусству, откроет дорогу науке. Данный формат должен способствовать сближению будущих поколений на основе общих ценностей, а не отчуждению и разжиганию вражды.



Мы должны фундаментально пересмотреть наши подходы, мы должны фундаментально пересмотреть нашу законодательную базу и встать на путь перемен для того, чтобы дух и буква наших подходов и законов не углубляла пропасть между грузинами, осетинами и абхазами, отчетливым примером чему служит закон об оккупированных территориях. Я хотела бы напомнить вам, какую большую борьбу мы развернули в парламенте в связи с неадекватными требованиями данного закона и, к сожалению, единственное, чего мы добились, это то, что сейчас нас больше не сажают прямо в тюрьму из-за пересечения границы, а на первый раз лишь штрафуют.



Что касается меня и Георгия Ломия, наша поездка в Абхазию носила частный характер. Мы отвезли икону Божьей Матери в Илорский храм. На данной иконе изображена Милующая Божья Матерь, рядом с которой находятся святой Евстафий Плакида и святой Евстафий Апсиль – покровитель абхазов.



Я хочу обратиться к своим абхазским сёстрам и братьям: Анцәа ҳиҳәоит, ари аныха ҳара иаҳнаҭарц аинаалара – Пусть икона Милующей Богородицы принесёт нам большое примирение.



Никаких официальных, публичных и тем более тайных встреч или переговоров не было. Никой политики не было».









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