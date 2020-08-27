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    В Собор святой Троицы в Тбилиси из Абхазии доставят икону Симона Кананита
    27.08.2020
    Сегодня, 27 августа, в 16:00 в Кафедральный собор Святой Троицы (Самеба) в Тбилиси будет доставлена икона Святого апостола Симона Кананита, которая была написана в Сухуми.

    Между тем напомним, что абхазская самозваная церковь, решив подыграть политическим настроениями сепаратистски настроенных жителей Абхазии, отказалась от иконы, подаренной Илорской церкви лидерами грузинской партии "Альянс патриотов" и вернула ее.

    В то же время в Абхазии разгорелся большой политический скандал из-за визита представителей грузинской партии в зону оккупации.


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