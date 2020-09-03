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    В гудаутскую больницу с ковид-инфицированными привезли компьютерный томограф
    03.09.2020
    Аппарат компьютерной томографии, которого до сих пор не было ни в одном медицинском учреждении Абхазии, купили абхазские предприниматели, проживающие за рубежом, пишет apsnypress.

    Аппарат привезли в Абхазию, в частности, в Гудаутскую больницу, где проходят лечение ковид-инфицированные.

    По словам де-факто министра здравоохранения Тамаза Цахнакиа, в больницу будет приглашен специалист для установки аппарата, и к концу сентября «томограф будет работать в идеальном режиме».

    Все предыдущие случаи ковида исследовались рентгенографией — абхазские врачи говорят, что это «также хорошо показывает пневмонию».


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