В гудаутскую больницу с ковид-инфицированными привезли компьютерный томограф

03.09.2020 Аппарат компьютерной томографии, которого до сих пор не было ни в одном медицинском учреждении Абхазии, купили абхазские предприниматели, проживающие за рубежом, пишет apsnypress.



Аппарат привезли в Абхазию, в частности, в Гудаутскую больницу, где проходят лечение ковид-инфицированные.



По словам де-факто министра здравоохранения Тамаза Цахнакиа, в больницу будет приглашен специалист для установки аппарата, и к концу сентября «томограф будет работать в идеальном режиме».



Все предыдущие случаи ковида исследовались рентгенографией — абхазские врачи говорят, что это «также хорошо показывает пневмонию».









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