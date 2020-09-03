В гудаутскую больницу с ковид-инфицированными привезли компьютерный томограф

Аппарат компьютерной томографии, которого до сих пор не было ни в одном медицинском учреждении Абхазии, купили абхазские предприниматели, проживающие за рубежом, пишет apsnypress.
Аппарат привезли в Абхазию, в частности, в Гудаутскую больницу, где проходят лечение ковид-инфицированные.
По словам де-факто министра здравоохранения Тамаза Цахнакиа, в больницу будет приглашен специалист для установки аппарата, и к концу сентября «томограф будет работать в идеальном режиме».
Все предыдущие случаи ковида исследовались рентгенографией — абхазские врачи говорят, что это «также хорошо показывает пневмонию».