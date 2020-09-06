Пол-Абхазии осталось без электричества из-за аварии на ЛЭП

06.09.2020 Из-за аварии, случившейся на ЛЭП "Ачигвара", половина Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) оказалась обесточенной, сообщает издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу "Черноморэнерго".



Произошла авария на ВЛ "Ачигвара". Без подачи электроэнергии остались Сухумский, Гудаутский, Гагрский районы и город Сухуми, заявили представители компании.



На время ликвидации последствий аварии компания запросила энергетическую помощь у России.



Жители Абхазии уже оставались без света из-за аварии на той же ЛЭП - предыдущий инцидент произошел 14 августа. Также 19 августа электричество пропадало в Петербурге.











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