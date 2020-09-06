.: Лента Новостей
  • В грузинских больницах лечатся директор школы и врачи их Абхазии
  • В Абхазии скончалась еще одна пациентка, инфицированная коронавирусом
  • Пол-Абхазии осталось без электричества из-за аварии на ЛЭП
  • В Абхазии за сутки выявлено 42 случая заражения коронавирусом
  • В гудаутскую больницу с ковид-инфицированными привезли компьютерный томограф
  • В Абхазии зафиксировано 15 новых случаев коронавируса
  • В Собор святой Троицы в Тбилиси из Абхазии доставят икону Симона Кананита
  • С Патриархией Грузии не был согласован вопрос о передаче иконы и визита в Абхазию - отец Андрия Джагмаидзе
  • Ирма Инашвили провела брифинг в связи с посещением оккупированной Абхазии
  • В Абхазии зафиксированы 5 новых случаев коронавируса

    •  
    Пол-Абхазии осталось без электричества из-за аварии на ЛЭП
    06.09.2020
    Из-за аварии, случившейся на ЛЭП "Ачигвара", половина Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) оказалась обесточенной, сообщает издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу "Черноморэнерго".

    Произошла авария на ВЛ "Ачигвара". Без подачи электроэнергии остались Сухумский, Гудаутский, Гагрский районы и город Сухуми, заявили представители компании.

    На время ликвидации последствий аварии компания запросила энергетическую помощь у России.

    Жители Абхазии уже оставались без света из-за аварии на той же ЛЭП - предыдущий инцидент произошел 14 августа. Также 19 августа электричество пропадало в Петербурге.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия