В Абхазии скончалась еще одна пациентка, инфицированная коронавирусом

07.09.2020 Пожилая пациентка, у которой в сухумской больнице был выявлен коронавирус, умерла по дороге в Гудаутскую больницу, где развернут госпиталь, сообщает Sputnik со ссылкой на т.н. оперативный штаб.



"В пятницу, 4 сентября, в Сухумскую городскую клиническую больницу в тяжелом состоянии поступила 74-летняя пациентка. Согласно клинической картине, дающей все основания на подозрение инфицирования коронавирусом, было принято решение о госпитализации больной в Гудаутский госпиталь, однако в пути состояние пациентки еще более ухудшилось и, несмотря на все усилия медиков, она скончалась по дороге в Гудаутскую ЦРБ. Взятый при поступлении в Сухумскую городскую больницу ПЦР-анализ дал положительный на COVID-19 результат", - говорится в сообщении т.н. оперативного штаба.



По информации местного режима, общее число выявленных заболевших коронавирусом в оккупированной Абхазии на сегодняшний день составляет 516 человек. Из них 157 пациентов выздоровели, пять человек скончались.









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