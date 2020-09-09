Госминистр: Мы никогда не прекращали контактировать с абхазским обществом

09.09.2020 Государственный министр по примирению и гражданскому равенству Теа Ахвледиани, [занимает пост с 6 августа 2020 года], встретилась с представителями грузинского КПП в селе Рухи и ознакомился с ситуацией на мосту Ингури.



Ахвледиани также посетила КПП Пахулани-Саберио, разделительную линию Ганмухури-Пичори, а также пункты пропуска Орсантия-Отобая, Хурча-Набакеви и Шамгона-Тагилони, которые не функционируют уже несколько лет.



Государственный министр встретилась с жителями сел, расположенных вдоль демаркационной линии, обсудила с ними насущные проблемы и пути их решения.



Ахвледиани также выразила надежду, что параллельно с женевским форматом будут возобновлены гальские встречи.



«Надеюсь, что скоро будет восстановлен механизм по предотвращению и реагированию на инциденты [IPRM] в Гали, который имеет большой потенциал для предотвращения нарушений прав человека и облегчения тяжелой гуманитарной ситуации.



Во время визита мы также посетили Рухи, изучили местную инфраструктуру, многофункциональный торговый центр и больницу, все это очень важно для людей, живущих по обе стороны разделительной линии», — сказала Ахвледиани.



Министр особо подчеркнула, что восстановление свободы передвижения внесет значительный вклад в углубление контактов между людьми, что, в свою очередь, «станет еще одним твердым шагом на пути к укреплению мира и стабильности».











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