Житель Сухуми ранил сына, после чего покончил с собой

09.09.2020 - "Эхо Кавказа" В жилом доме в Сухуми произошла стрельба. Об этом сообщили в «Прокуратуре» самопровозглашенной республики Абхазия.



По информации ведомства, гражданин Шутия Джикирба на почве бытовой ссоры из незаконно хранимого огнестрельного оружия - автомата системы «Калашникова» произвел три выстрела в брюшную полость своего сына - Астамура Джикирба, после чего произвел выстрел в область своей головы, покончив жизнь самоубийством.



«Астамур Джикирба был доставлен в реанимационное отделение Республиканской больницы, в настоящее время проводится экстренная операция, состояние оценивается как крайне тяжелое», – сказано в сообщении.



По данному факту сотрудниками сухумской прокуратуры произведен осмотр места происшествия, изъяты гильзы и огнестрельное оружие.



«По завершению проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в заявлении ведомства.









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