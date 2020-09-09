Житель Сухуми ранил сына, после чего покончил с собой

В жилом доме в Сухуми произошла стрельба. Об этом сообщили в «Прокуратуре» самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, гражданин Шутия Джикирба на почве бытовой ссоры из незаконно хранимого огнестрельного оружия - автомата системы «Калашникова» произвел три выстрела в брюшную полость своего сына - Астамура Джикирба, после чего произвел выстрел в область своей головы, покончив жизнь самоубийством.
«Астамур Джикирба был доставлен в реанимационное отделение Республиканской больницы, в настоящее время проводится экстренная операция, состояние оценивается как крайне тяжелое», – сказано в сообщении.
По данному факту сотрудниками сухумской прокуратуры произведен осмотр места происшествия, изъяты гильзы и огнестрельное оружие.
«По завершению проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в заявлении ведомства.