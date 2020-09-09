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    Житель Сухуми ранил сына, после чего покончил с собой
    09.09.2020 - "Эхо Кавказа"
    В жилом доме в Сухуми произошла стрельба. Об этом сообщили в «Прокуратуре» самопровозглашенной республики Абхазия.

    По информации ведомства, гражданин Шутия Джикирба на почве бытовой ссоры из незаконно хранимого огнестрельного оружия - автомата системы «Калашникова» произвел три выстрела в брюшную полость своего сына - Астамура Джикирба, после чего произвел выстрел в область своей головы, покончив жизнь самоубийством.

    «Астамур Джикирба был доставлен в реанимационное отделение Республиканской больницы, в настоящее время проводится экстренная операция, состояние оценивается как крайне тяжелое», – сказано в сообщении.

    По данному факту сотрудниками сухумской прокуратуры произведен осмотр места происшествия, изъяты гильзы и огнестрельное оружие.

    «По завершению проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в заявлении ведомства.


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