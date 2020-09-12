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    В Гали инфицированы еще 14 человек, связанных с «Ингури ГЭС»
    12.09.2020
    Еще 14 жителей села Саберио Гальского района оккупированной Абхазии инфицированы коронавирусом. Они принадлежат к т.н. кластеру «Ингури ГЭС». Процесс транспортировки инфицированных на территорию, подконтрольную официальному Тбилиси уже начался. Сообщается, что пациентов распределят по клиникам в масштабах всей страны.

    Напомним, о первых случаях инфицирования сотрудников «Ингури ГЭС» стало известно 10 сентября, когда были выявлены 4 заболевших.

    Накануне COVID-19 был обнаружен еще у 28 человек, связанных с гидроэлектростанцией – у 22 сотрудников и 6 контактировавших с ними лиц.


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