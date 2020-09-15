.: Лента Новостей
  • В кутаисскую клинику поместили пациента с коронавирусом из Сухуми
  • За время пандемии в грузинские клиники из Абхазии перевезли 62 пациента с коронавирусом
  • В Абхазии скончался седьмой пациент с коронавирусом
  • Еще у двоих сотрудников «Ингури ГЭС» подтвержден коронавирус
  • В Гали инфицированы еще 14 человек, связанных с «Ингури ГЭС»
  • Коронавирусом заражены 22 сотрудника «Ингури ГЭС»
  • Житель Сухуми ранил сына, после чего покончил с собой
  • Госминистр: Мы никогда не прекращали контактировать с абхазским обществом
  • В грузинских больницах лечатся директор школы и врачи их Абхазии
  • В Абхазии скончалась еще одна пациентка, инфицированная коронавирусом

    •
     
    В Абхазии скончался седьмой пациент с коронавирусом
    15.09.2020
    13 сентября в Сухуми умерла ковид-положительная пациентка 84 лет, лечившаяся несколько дней на дому, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.

    “Прибывшая бригада скорой помощи констатировала острую дыхательную недостаточность, уровень кислорода в крови был 55-60 процентов. Оперативно проведенная оксигенотерапия подняла уровень кислорода до 72-78 процентов. Однако при попытке транспортировки пациентки наступила остановка сердца. Реанимационные мероприятия, к сожалению, не принесли никакого эффекта, была констатирована смерть.Взятый анализ на COVID-19 дал положительный результат”, – говорится в сообщении Оперштаба.

    Это седьмой летальный случай с начала распространения коронавирусной инфекции в Абхазии, сообщает abh-n.ru.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия