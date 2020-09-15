В Абхазии скончался седьмой пациент с коронавирусом

15.09.2020 13 сентября в Сухуми умерла ковид-положительная пациентка 84 лет, лечившаяся несколько дней на дому, сообщает Оперативный штаб по защите населения от коронавируса.



“Прибывшая бригада скорой помощи констатировала острую дыхательную недостаточность, уровень кислорода в крови был 55-60 процентов. Оперативно проведенная оксигенотерапия подняла уровень кислорода до 72-78 процентов. Однако при попытке транспортировки пациентки наступила остановка сердца. Реанимационные мероприятия, к сожалению, не принесли никакого эффекта, была констатирована смерть.Взятый анализ на COVID-19 дал положительный результат”, – говорится в сообщении Оперштаба.



Это седьмой летальный случай с начала распространения коронавирусной инфекции в Абхазии, сообщает abh-n.ru.









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