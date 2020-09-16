COVID-19 лаборатория в Абхазии не справляется с объемом работы

16.09.2020 В Абхазии сложилась сложная эпидемиологическая ситуация. Об этом заявила главный санитарный врач Абхазии, Людмила Скорик. Медик настаивает на необходимости введения новых ограничительных мер.



Основные требования врача – ограничить массовые увеселительные и развлекательные мероприятия, обязать население носить защитные маски.



Скорик также заявила, что лаборатория, диагностирующая COVID-19, не справляется с объемом работы и необходимо увеличить ее штат и оснащение:



«…Мощность лаборатории должна быть увеличена хотя бы до 500 проб в сутки. В настоящее время в лаборатории накоплено большое количество биопроб, которые мы не успеваем обработать и провести исследование из-за того, что у меня маленькое количество сотрудников. Сейчас у меня исследований 140, ну до 200 в день, и у меня всего три штатных лаборанта <…> Если у нас будет проводиться 500 исследований в сутки, я думаю, что мы будем справляться намного эффективнее».



Накануне, в Абхазии было выявлено рекордное число случаев коронавируса за сутки — 52. Общее число случаев коронавируса в Абхазии на 15 сентября – 726. Из них 192 человека выздоровели и 7 скончались.



Число инфицированных в де-факто республике увеличилось после возобновления сообщения между Абхазией и Россией.









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