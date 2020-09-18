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    Гамкрелидзе: Мы активно помогаем Абхазии и готовы помогать впредь
    18.09.2020
    Несмотря на рост количества ковид-инфицированных на территории, контролируемой центральными грузинскими властями, правительство Грузии неизменно готово продолжать принимать пациетов с оккупированных территорий, причем как инфицированных коронавирусом, так и с другими медицинскими нуждами. Об этом заявил сегодня журналистам генеральный директор Центра общественного здоровья и контроля заболеваний Амиран Гамкрелидзе.

    «На сегодняшний день у нас 13 пациентов в критическом состоянии, 5 из них присоединены к аппаратам ИВЛ. И четверо среди них – пациенты, перевезенные из Абхазии. Мы активно продолжаем помогать Абхазскому региону и когда там фиксируются тяжелые случаи, мы по возможности быстро перевозим больных на контролируемую нами территорию. Вот таких случаев у нас на сегодняшний день четыре. Еще 8 пациентов находятся в критическом состоянии, но они не кислородозависимые. А в общей сложности, у нас 70 тяжелых случаев, все остальные – это безсимптомные пациенты, либо люди с легкой формой заболевания», – заявил Гамкрелидзе.

    Готовность продолжать принимать пациентов из оккупированных территорий подтвердила “Акценту” и министр здравоохранения правительства Абхазской АР Кетеван Бакарадзе.

    «По необходимости мы распределяем пациентов по клиникам в разных частях страны. Несколько клиник в связи с ростом количества инфицированных вновь сменили профиль, их оснастили дополнительными койками, другим необходимым оборудованием, так что в стране появилось гораздо больше ресурсов для приема пациентов. До сих пор не было ни одного случая, чтобы мы отказывали кому-либо. Мы по-прежнему готовы принимать пациентов из оккупированных территорий и для этого имеются все соответствующие ресурсы»,– заявила Бакарадзе.


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