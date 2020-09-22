В Абхазии задержан подозреваемый в изнасиловании уроженки Узбекистана

22.09.2020 41-летний житель Абхазии Альбер Киносьян, подозреваемый в изнасиловании уроженки Узбекистана сдался сотрудникам милиции Абхазии. Преступление было совершено в марте этого года.



"В результате проводимых оперативно-розыскных мероприятий 10 сентября Киносьян был склонен к явке с повинной в правоохранительные органы и задержан сотрудниками ОУР Сухумского РОВД. Расследование проводит прокуратура Сухумского района", - сказали в пресс-службе местного МВД.



По информации ведомства, все произошло в селе Лечкоп Сухумского района. Туда 1 марта водитель автомобиля "Ниссан" насильно вывез 44-летнюю уроженку Республики Узбекистан. Там он совершил в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.



Сотрудники правоохранительных органов установили, что преступление совершил Альберт Киносян, житель села Гумиста. 4 марта он был объявлен в розыск, 2 августа расследование по данному уголовному делу было приостановлено.



В данное время уголовное дело в отношении Киносьяна за изнасилование и насильственные действия сексуального характера возобновлено.



Наказание за совершенное преступление в случае его доказательства предусматривает от трех до шести лет лишения свободы.











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