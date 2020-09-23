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    В Абхазии пенсионерке сломали ребра, позвоночник и челюсть
    23.09.2020
    Жительница Абхазии 1940 года рождения убита неизвестным. Согласно медицинскому заключению, смерть женщины «наступила от тупой травмы тела, множественных переломов ребер, перелома шестого шейного позвонка, двойного перелома нижней челюсти и острой кровопотери». Об этом 23 сентября сообщила пресс-служба местной «Генпрокуратуры».

    Прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 99 (умышленное убийство) в отношении неустановленного следствием лица.

    В тексте постановления прокуратуры уточняется, что убийство в период времени с 18 до 19 сентября по ул. Трапш в Сухуми.

    «Неустановленное следствием лицо, проникнув в домовладение, с целью умышленного убийства, используя тупой твердый предмет в качестве оружия, нанес множественные повреждения в области лица и тела гражданке Оганян Раисе Ильиничне, 1940 года рождения», — говорится в сообщении.


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