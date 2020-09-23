В Абхазии коронавирусом заразились российские военнослужащие

Сегодня утром в оккупированный Сухуми прибыла специальная группа Минздрава России.
По информации «Главного канала», на оккупированных территориях, находящиеся на военных базах Очамчире, Гали и Сухуми российские военнослужащие заражены. Большинство из них были переведены в Краснодар. Состояние здоровья некоторых из них тяжелое.
Российские военные также находятся в военном госпитале Дранды, и мест там уже больше нет.
Одна из гостиниц в центре оккупированного Сухуми была переоснащена во временный госпиталь, куда с различных военных баз были переведены до 200 российских солдат, инфицированных коронавирусом. Поэтому город Сухуми сегодня может быть закрыт, а движение в направлении Гагры будет ограничено.