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    В Абхазии коронавирусом заразились российские военнослужащие
    23.09.2020
    Сегодня утром в оккупированный Сухуми прибыла специальная группа Минздрава России.

    По информации «Главного канала», на оккупированных территориях, находящиеся на военных базах Очамчире, Гали и Сухуми российские военнослужащие заражены. Большинство из них были переведены в Краснодар. Состояние здоровья некоторых из них тяжелое.

    Российские военные также находятся в военном госпитале Дранды, и мест там уже больше нет.

    Одна из гостиниц в центре оккупированного Сухуми была переоснащена во временный госпиталь, куда с различных военных баз были переведены до 200 российских солдат, инфицированных коронавирусом. Поэтому город Сухуми сегодня может быть закрыт, а движение в направлении Гагры будет ограничено.


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