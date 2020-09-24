Американский разведывательный самолет пролетел над Абхазией

Экспериментальный самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650, который стоит на вооружении ВВС США, накануне залетел на территорию самопровозглашенной республики Абхазия.



«Разведка США проникла в воздушное пространство Абхазии», – сообщили российские СМИ. По данным ресурса PlaneRadar, американский военный самолет вылетел из аэропорта имени Михаила Когэлничану в Румынии в 9:30 по московскому времени. Спустя несколько часов, судя по карте перемещения, он оказался в воздушном пространстве Грузии.



Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской сообщил, что число полетов иностранных самолетов-разведчиков в Черноморском регионе увеличилось на 40% по сравнению с показателем прошлого года.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>