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    Американский разведывательный самолет пролетел над Абхазией
    24.09.2020
    Экспериментальный самолет радиоэлектронной разведки Bombardier Challenger 650, который стоит на вооружении ВВС США, накануне залетел на территорию самопровозглашенной республики Абхазия.

    «Разведка США проникла в воздушное пространство Абхазии», – сообщили российские СМИ. По данным ресурса PlaneRadar, американский военный самолет вылетел из аэропорта имени Михаила Когэлничану в Румынии в 9:30 по московскому времени. Спустя несколько часов, судя по карте перемещения, он оказался в воздушном пространстве Грузии.

    Ранее начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской сообщил, что число полетов иностранных самолетов-разведчиков в Черноморском регионе увеличилось на 40% по сравнению с показателем прошлого года.


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