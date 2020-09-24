Россия оставила Абхазию бороться с коронавирусом в одиночку - Мамука Арешидзе

24.09.2020 Россия оставила Абхазию бороться с коронавирусом в одиночку, оккупанты не предпринимают никаких шагов, чтобы помочь оккупированной Абхазии. Об этом заявил в беседе с «2020NEWS» эксперт по вопросам Кавказа Мамука Арешидзе.



По его словам, у Абхазии недостаточно ресурсов для борьбы с коронавирусом, поэтому ситуация ухудшилась и возможно станет неуправляемой.



«Ситуация в Абхазии достаточно тяжелая, у них нет никаких ресурсов для борьбы с коронавирусом. Нет инвентаря, медикаментов, в больнице не хватает коек, их надеждой официально является Красный Крест и Всемирная организация здравоохранения, однако неофициально оккупированная Абхазия надеется на нас», - заявил Арешидзе в беседе с агентством.



По словам эксперта, на территорию, контролируемую Грузией из оккупированной Абхазии переходит много людей, некоторые инфицированы, некоторые думают, что заражены.



«Множество людей приезжает из оккупированной Абхазии на нашу подконтрольную территорию. Некоторые инфицированы коронавирусом, а у некоторых имеются симптомы вируса, и у нас они пытаются все это установить, а затем уже лечиться.



Лично мне неизвестно, проходят ли зону карантина люди, прибывшие из Абхазии в Самегрело, однако я надеюсь, что так и будет», - заявляет Арешидзе.



За минувшие сутки в Абхазии было выявлено 62 новых случая заболевания коронавирусом. Всего же, с начала пандемии до настоящего времени, в оккупированном Россией регионе подтверждено более 1000 случаев коронавируса.









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