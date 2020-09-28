Пациент с коронавирусом умер в Гудаутской ЦРБ

28.09.2020 В Гудаутской больнице скончался пациент, у которого был выявлен коронавирус, сообщает оперативный штаб по защите населения Абхазии от коронавируса.



"28 сентября в Гудаутском госпитале скончался 58-летний ковид-положительный пациент, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 9 сентября с тяжелой дыхательной недостаточностью на фоне двусторонней полисегментарной пневмонии со значительным поражением легких. Ранее лечился дома самостоятельно, после ухудшения состояния был госпитализирован. 20 сентября больной был подключен к ИВЛ, однако, несмотря на все проводимые мероприятия, 28 числа пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелое сопутствующее заболевание печени и другие соматические заболевания", - говорится в сообщении.



аким образом, общее число смертельных случаев пациентов с установленным диагнозом COVID-19 на территории Абхазии за все время пандемии достигло 10.



За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 96 граждан, диагноз COVID-19 подтвержден у 20 из них.



На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся 114 человек, из них 106 подтвержденных на COVID-19 пациентов, в тяжелом состоянии 14 человек, средней степени тяжести - 27, выписано девять пациентов.



Амбулаторно (на самоизоляции) выздоровели 25 человек.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>