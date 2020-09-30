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    Житель Абхазии сжег абхазский флаг в знак протеста против празднования «Дня победы»
    30.09.2020
    Житель Гальского района Ника Бебуа сегодня, во время празднования абхазами годовщины захвата грузинской территории, сжег абхазский флаг. Он отметил, что тем самым выступил против празднования того, что абхазы и грузины живут врозь. По его словам, абхазы и грузины являются братьями и должны жить вместе в мире и согласии.

    Как заявляет грузинский блогер Георгий Джахая, из года в год 30 сентября власти Абхазии заставляют грузинских жителей Гальского района праздновать "день победы абхазов над грузинами". Это одно из проявлений политики апартеида, которая годами строилась в Абхазии.

    «Самое противное, что заставляют даже грузинских детей читать стихи, где грузины называются фашистами, бандитами и преступниками, которых выгнали из Абхазии абхазские "герои". И родителям приходится соглашаться на такое, иначе их выгонят из Абхазии, как и других сотен тысяч грузин», - пишет блогер.


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