.: Лента Новостей
  • Девять пациентов с COVID-19 из Абхазии подключены к ИВЛ – Энделадзе
  • Тбилиси возложил ответственность на Москву за задержание Ираклия Бебуа
  • В Абхазии выявлен 71 новый случай коронавируса
  • Житель Абхазии сжег абхазский флаг в знак протеста против празднования «Дня победы»
  • Пациент с коронавирусом умер в Гудаутской ЦРБ
  • Посольство США о годовщине падения Сухуми: «Мы вспоминаем этот день с большим сожалением и надеждой»
  • Джапаридзе: Процесс примирения между нами и абхазами необходимо ускорить
  • В Эргнети прошло 97-е заседание МПРИ
  • Россия оставила Абхазию бороться с коронавирусом в одиночку - Мамука Арешидзе
  • Американский разведывательный самолет пролетел над Абхазией

    •
     
    Тбилиси возложил ответственность на Москву за задержание Ираклия Бебуа
    01.10.2020
    Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила о незаконном задержании в оккупированной Абхазии гражданина страны Ираклия Бебуа.

    По данным ведомства, об инциденте в Гальском районе проинформированы Миссия наблюдателей ЕС, сопредседатели Женевских дискуссий и международные партнеры. Кроме того, тут же была задействована «горячая линия».

    «Ведется активная работа по немедленному освобождению незаконно задержанного лица».

    По информации СГБ, посредством «горячей линии» в Сухуми подтвердили личность задержанного, сообщили о его текущем местонахождении и состоянии здоровья. По имеющимся данным, незаконно задержанный находится в городе Гали, состояние его здоровья удовлетворительное, жизни ничего не угрожает».


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия