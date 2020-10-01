Тбилиси возложил ответственность на Москву за задержание Ираклия Бебуа

Служба государственной безопасности (СГБ) Грузии заявила о незаконном задержании в оккупированной Абхазии гражданина страны Ираклия Бебуа.
По данным ведомства, об инциденте в Гальском районе проинформированы Миссия наблюдателей ЕС, сопредседатели Женевских дискуссий и международные партнеры. Кроме того, тут же была задействована «горячая линия».
«Ведется активная работа по немедленному освобождению незаконно задержанного лица».
По информации СГБ, посредством «горячей линии» в Сухуми подтвердили личность задержанного, сообщили о его текущем местонахождении и состоянии здоровья. По имеющимся данным, незаконно задержанный находится в городе Гали, состояние его здоровья удовлетворительное, жизни ничего не угрожает».