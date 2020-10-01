Девять пациентов с COVID-19 из Абхазии подключены к ИВЛ – Энделадзе

01.10.2020 Число активных случаев коронавируса в Грузии на сегодня составляет 3 155, в критическом состоянии находятся 35 пациентов. Об этом сообщила представитель тбилисской инфекционной клиники Марина Энделадзе.



По её словам, 33 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), из них 9 – пациенты, перевезенные из Абхазии на территорию, контролируемую центральными властями Грузии.



Сегодня стало известно, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Батуми скончался 81-летний мужчина. Число жертв COVID-19 в Грузии достигло 40.









* При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.

<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>



<p>Ваш броузер не поддерживает фреймы.</p>