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    Житель города Очамчира с COVID-19 умер в кутаисской клинике
    02.10.2020
    Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 46. Как сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, за последние сутки трое пациентов скончались в Кутаиси, двое – в Батуми.

    Среди умерших в кутаисской клинике – 69-летний житель абхазского города Очамчира. По информации врачей, у него были тяжелые сопутствующие заболевания. Он поступил в клинику в критическом состоянии.

    Министр здравоохранения Грузии сегодня также сообщила о решении правительства усилить группу эпидемиологов в стране для выявления контактов инфицированных коронавирусом.

    За последние сутки в Грузии зафиксировано 453 новых случая инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии.


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