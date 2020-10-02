Житель города Очамчира с COVID-19 умер в кутаисской клинике

02.10.2020 Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 46. Как сообщила министр здравоохранения страны Екатерина Тикарадзе, за последние сутки трое пациентов скончались в Кутаиси, двое – в Батуми.



Среди умерших в кутаисской клинике – 69-летний житель абхазского города Очамчира. По информации врачей, у него были тяжелые сопутствующие заболевания. Он поступил в клинику в критическом состоянии.



Министр здравоохранения Грузии сегодня также сообщила о решении правительства усилить группу эпидемиологов в стране для выявления контактов инфицированных коронавирусом.



За последние сутки в Грузии зафиксировано 453 новых случая инфицирования коронавирусом. Это – максимальный показатель за все время пандемии.









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