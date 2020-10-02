В Абхазии выявлено 65 новых случаев коронавируса

В Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) диагноз коронавирус подтвержден у 65 человек из 167 протестированных за сутки. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на т.н. оперативный штаб. Общее число выявленных случаев коронавируса на сегодняшний день составляет там 1590 человек.



На данный момент в Гудаутской больнице находятся 130 пациентов с диагнозом коронавирус, из них в тяжелом состоянии - 19 человек, средней степени тяжести - 47. Из больницы выписано семь пациентов. Выздоровели 25 человек, находившихся на самоизоляции.



Соответственно, на сегодняшний день в регионе выздоровели 590 человек, скончались от коронавируса 12 пациентов.









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