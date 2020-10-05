Омбудсмен: задержанному в Гали за сожжение флага, предположительно искусственно отягчили обвинения

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05.10.2020 Народный защитник Грузии выступила с заявлением по факту ареста жителя Гали Ираклия Бебуа, который сжег абхазский флаг, вывешенный в связи с т.н. «Днем независимости Абхазии».



Де-факто МВД Абхазии предъявило ему обвинения в порче чужого имущества, оскорблении государственной символики и незаконном хранении боеприпасов. Эти обвинения предусматривают наказание в виде лишения свободы от четырех до восьми лет, до двух лет и от двух до пяти лет, соответственно.



По заявлению т.н. «правоохранительных структур» района Гали, при обыске в доме Бебуа были обнаружены граната РГ-42 и взрывчатые материалы.



По словам омбудсмена Нино Ломджаря, высока вероятность того, что де-факто правительство «искусственно отягчило» предъявленные Бебуа обвинения.



«Омбудсмен Грузии подчеркивает, что в соответствии с международным правом, соблюдение основных прав человека, включая право человека на защиту от незаконного лишения свободы, пыток и жестокого обращения со стороны несправедливого суда, распространяется и на территории, не контролируемые правительствами.



Согласно международному праву ответственность за нарушения прав человека на неконтролируемых территориях лежит на государстве оккупанте, а также де-факто на властях», — говорится в заявлении омбудсмена.



Народный защитник призывает власти Грузии, при посредничестве международных организаций активизировать усилия по освобождению гражданина Грузии Ираклия Бебуа.



В СГБ Грузии сообщили, что ведется активная работа по освобождению Ираклия Бебуа.



По информации ведомства, Бебуа переведен в СИЗО Гальского района и на данном этапе приговорен к 30-ти суткам лишения свободы.



Предыстория



Информация об аресте Ираклия Бебуа в Гали распространилась 30 сентября.



Служба безопасности Грузии выступила с заявлением, согласно которому об этом факте была немедленно проинформирована Миссия наблюдателей Европейского Союза [МНЕС] и была активирована горячая линия. Служба государственной безопасности Грузии также проинформировала сопредседателей женевских переговоров и других международных партнеров.



Как писало Netgazeti, ранее абхазские пользователи Facebook, загрузили видео, на котором Бебуа якобы объясняет следователю свои действия. Комментарии к видео содержат угрозы и агрессию в отношении грузин.



Сам Ираклий Бебуа на допросе пояснил, что ничего не имеет ни против флага, ни против [абхазского] народа и что этот акт был совершен только потому, что он хочет, чтобы абхазы и грузины по-прежнему жили дружно.









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