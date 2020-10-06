.: Лента Новостей
  • В Тбилиси прокомментировали открытие т.н посольства оккупированной Абхазии в Сирии
  • Омбудсмен: задержанному в Гали за сожжение флага, предположительно искусственно отягчили обвинения
  • В Абхазии выявлено 65 новых случаев коронавируса
  • Помощник абхазского «президента» арестован в России
  • Житель города Очамчира с COVID-19 умер в кутаисской клинике
  • Девять пациентов с COVID-19 из Абхазии подключены к ИВЛ – Энделадзе
  • Тбилиси возложил ответственность на Москву за задержание Ираклия Бебуа
  • В Абхазии выявлен 71 новый случай коронавируса
  • Житель Абхазии сжег абхазский флаг в знак протеста против празднования «Дня победы»
  • Пациент с коронавирусом умер в Гудаутской ЦРБ

    •
     
    В Тбилиси прокомментировали открытие т.н посольства оккупированной Абхазии в Сирии
    06.10.2020
    «Открытие т.н посольства оккупированной Абхазии в Сирии является продолжением незаконного решения, принятого режимом Асада в 2018 году под давлением России, что вновь грубо нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права», — отмечается в заявлении МИД Грузии.

    Как отмечается в комментарии департамента прессы и информации, после данного незаконного решения Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой.

    «Все международное сообщество, ведущие европейские страны, Соединенные Штаты и международные организации решительно осудили незаконное решение режима Асада установить к т.н дипломатические отношения с российскими оккупационными режимами в Сухуми и Цхинвали. От этого незаконного решения четко дистанцировалась сирийская оппозиция, которая сделала ряд осуждающих заявлений и в то же время однозначно поддержали территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Однако мы убеждены, что однажды, когда нынешний нелегитимный режим в Сирии закончится и страна встанет на путь демократического развития, это незаконное решение будет пересмотрено, и Сирия вернется в рамки международного права, основанного на суверенитете и территориальной целостности», — заявили в МИД Грузии.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия