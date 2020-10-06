В Тбилиси прокомментировали открытие т.н посольства оккупированной Абхазии в Сирии

06.10.2020 «Открытие т.н посольства оккупированной Абхазии в Сирии является продолжением незаконного решения, принятого режимом Асада в 2018 году под давлением России, что вновь грубо нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права», — отмечается в заявлении МИД Грузии.



Как отмечается в комментарии департамента прессы и информации, после данного незаконного решения Грузия разорвала дипломатические отношения с Сирийской Арабской Республикой.



«Все международное сообщество, ведущие европейские страны, Соединенные Штаты и международные организации решительно осудили незаконное решение режима Асада установить к т.н дипломатические отношения с российскими оккупационными режимами в Сухуми и Цхинвали. От этого незаконного решения четко дистанцировалась сирийская оппозиция, которая сделала ряд осуждающих заявлений и в то же время однозначно поддержали территориальную целостность Грузии в пределах ее международно признанных границ. Однако мы убеждены, что однажды, когда нынешний нелегитимный режим в Сирии закончится и страна встанет на путь демократического развития, это незаконное решение будет пересмотрено, и Сирия вернется в рамки международного права, основанного на суверенитете и территориальной целостности», — заявили в МИД Грузии.











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