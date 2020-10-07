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    В оккупированной Абхазии выявлено 103 новых случая коронавируса
    07.10.2020
    Коронавирус подтвержден у 103 человек из 247 протестированных за сутки в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.). Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на т.н. оперштаб по защите населения от COVID-19.

    По их данным, общее число выявленных случаев коронавируса на сегодняшний день составляет 1868.

    На данный момент в Гудаутской больнице находятся 127 пациентов с положительным тестом на COVID-19. В тяжелом состоянии 20 человек, средней степени тяжести - 45. Выписались 15 пациентов. Соответственно, всего выздоровели 655 человек, скончались 15 пациентов.


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