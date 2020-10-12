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    86 подтвержденных случаев коронавируса и два летальных исхода за два дня
    12.10.2020
    За прошедшие два дня тестирование на коронавирусную инфекцию в Абхазии проведено у 285 человек, диагноз COVID-19 подтвержден у 86 из них.

    На данный момент в Гудаутском ЦРБ находятся 173 человека, из них подтвержденных на COVID-19 158 пациентов, в тяжелом состоянии 28 человек, средней степени тяжести - 34 , выписано 25 пациентов.

    11 октября в Гудаутском госпитале скончалась пациентка, 1944 года рождения, поступившая в Гудаутскую ЦРБ 10 октября. Несмотря на проводимую терапию, 11 октября женщина скончалась от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности.

    11 октября в Гудаутском госпитале скончался ковид положительный пациент, 1969 года рождения, поступивший в реанимационное отделение Гудаутской ЦРБ 10 октября с тяжелой дыхательной недостаточностью и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на всю проводимую терапию, утром 11 октября пациент скончался от нарастания дыхательной и сердечной недостаточности. У мужчины были тяжелые сопутствующие соматические заболевания.

    Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 2343 человек. Выздоровели 854 человек, 23 летальных случая.

    Всего, в Гудаутский госпиталь за два дня было доставлено 37 человек.


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