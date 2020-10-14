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    Абхазский режим просит Россию направить полевой госпиталь на 500 мест
    14.10.2020
    «Минобороны» оккупационного режима Абхазии просит у Минобороны России развернуть на территории Абхазии полевой госпиталь на 500 койко-мест, - об этом сообщают местные СМИ.

    По их информации, соответствующее письмо т.н. министр обороны Абхазии Владимир Ануа направил министру обороны РФ Сергею Шойгу 12 октября.

    «Обращаемся с просьбой в экстренном порядке оказать нам помощь в направлении в республику Абхазия временного полевого медицинского госпиталя на 500 койко-мест с медицинским медперсоналом, специализированным оборудованием и необходимыми медицинскими препаратами», - говорится в письме.

    Ануа отмечает, что эпидситуация в «стране» значительно ухудшилась.


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