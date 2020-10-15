Лавров: собственность граждан РФ в Абхазии, этнических русских и грузин – «предмет постоянного внимания»

15.10.2020 Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что собственность граждан РФ в Абхазии является «предметом постоянного внимания» российской стороны. Лавров указал, что речь идёт как об этнических русских, так и о грузинах.



«Всё это у нас на повестке дня. И собственность этнических русских, да и грузин этнических, граждан Российской Федерации в Абхазии – является предметом нашего постоянного внимания. Я надеюсь, что сейчас, когда пертурбации в Абхазии вроде бы улеглись, мы обязательно вернемся к этой теме. Хотя повторю, нас немножко удивляет то, что эта проблема остается неурегулированной. Мы будем продвигать наши отношения теперь, я думаю, после всех этих событий чуть-чуть более энергично», – сказал Лавров.



Вопрос главе российского внешнеполитического ведомства задал главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Он указал на проблемы в «странах, полностью зависящих от России» – Абхазии, Таджикистане, Беларуси.









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