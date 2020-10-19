В Абхазии выявлено 107 новых случаев коронавируса

За прошедшие двое суток в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) на наличие коронавирусной инфекции проверили 372 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 107 из них, передает Sputnik со ссылкой на т.н. оперативный штаб.



По их же информации, за все время эпидемии в Абхазии зарегистрировано 2903 случая коронавируса.



На данный момент в Гудаутской больнице лечится 140 пациентов с коронавирусом, 23 из них в тяжелом состоянии , 43 – средней степени тяжести, выписано 10 пациентов. Соответственно, выздоровели в общей сложности 1197 человек, летальных случаев 28.









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