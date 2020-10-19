.: Лента Новостей
  • Абхазский режим открыл линию оккупации для пенсионеров
  • В Абхазии выявлено 107 новых случаев коронавируса
  • В Абхазии выявлено 93 новых случая коронавируса
  • Лавров: собственность граждан РФ в Абхазии, этнических русских и грузин – «предмет постоянного внимания»
  • Абхазский режим просит Россию направить полевой госпиталь на 500 мест
  • В Москве от коронавируса скончался один из лидеров абхазского сепаратизма Тарас Шамба
  • 86 подтвержденных случаев коронавируса и два летальных исхода за два дня
  • НПО заявляют о необходимости принятия мер для обеспечения безопасности Ираклия Бебуа
  • USAID-Грузия передала Абхазии тесты на коронавирус и диагностическое оборудование
  • В оккупированной Абхазии выявлено 103 новых случая коронавируса

    •
     
    В Абхазии выявлено 107 новых случаев коронавируса
    19.10.2020
    За прошедшие двое суток в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) на наличие коронавирусной инфекции проверили 372 человека, диагноз COVID-19 подтвержден у 107 из них, передает Sputnik со ссылкой на т.н. оперативный штаб.

    По их же информации, за все время эпидемии в Абхазии зарегистрировано 2903 случая коронавируса.

    На данный момент в Гудаутской больнице лечится 140 пациентов с коронавирусом, 23 из них в тяжелом состоянии , 43 – средней степени тяжести, выписано 10 пациентов. Соответственно, выздоровели в общей сложности 1197 человек, летальных случаев 28.


    Система Orphus
    * При частичном или полном использовании наших материалов, указание гиперссылки на ресурс обязательно.
    Rambler's Top100
    © Наша Абхазия