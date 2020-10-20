Абхазский режим открыл линию оккупации для пенсионеров — жителей Гальского района, имеющих грузинское гражданство. Теперь три раза в неделю (в среду, четверг и пятницу) гальские пенсионеры могут свободно пересекать границу в обоих направлениях.



Эта мера принята абхазским режимом, чтобы грузинские пенсионеры, постоянно проживающие в Абхазии, могли получать пенсии и различного рода социальные пособия. Сделать это можно только на грузинской территории.



С 14 марта из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, власти Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) закрыли линию оккупации для передвижения граждан. Исключение было сделано лишь для лиц, нуждающихся в экстренной медицинской помощи. Именно для этой группы граждан Сухуми несколько раз объявлял гуманитарные «окна» (от трех до пяти дней), в которые находившиеся на лечении в грузинских клиниках жители Абхазии могли вернуться в оккупированную зону. Теперь исключение распространили и на пенсионеров. Перевозка людей через абхазскую линию российской оккупации осуществляется под эгидой УВКБ ООН.



Списки пенсионеров, желающих пересечь линию оккупации, составляются заранее представителями местных властей, объяснил грузинской службе радио «Свобода» один из жителей Гальского района Абхазии.



Кроме того, пенсионеры имеют право только на пересечение Ингурского моста, на другом конце которого их ждет мобильный пункт грузинского Либерти-банка, выдающего пенсии. Передвигаться дальше вглубь грузинской территории абхазские власти пенсионерам не разрешают.









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