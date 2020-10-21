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    Врачи из Москвы и Калининграда помогут абхазам бороться с коронавирусом
    21.10.2020
    12 врачей из Москвы и Калининграда приехали в Гудаутскую ЦРБ, чтобы помочь местным медикам в борьбе с коронавирусом, сообщает пресс-служба «Минздрава Абхазии».

    «В составе группы российских медиков - шесть врачей и шесть реанимационных медсестер. Они уже приступили к работе», - сообщил глава ведомства Тамаз Цахнакия.

    Новая бригада врачей сменила на посту бригаду из Башкирии, в состав которой входило семь врачей, среди которых ординаторы, а также врачи-стажеры Башкирского государственного медицинского университета и Республиканской клинической больницы.

    «Они помогали нашим медикам в оказании помощи тяжело больным пациентам, которые были подключены к ИВЛ», - отметил Тамаз Цахнакия.


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