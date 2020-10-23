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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное С майнинговых ферм в Абхазии за два месяца Черноморэнерго собрало около 8 млн рублей

23.10.2020 22 октября в РУП «Черноморэнерго» состоялось заседание совета директоров. В совещании приняла участие глава "Минэкономики" марионеточного режима Кристина Озган.



На совещании обсуждались ход мероприятий по обеспечению электроэнергией потребителей в осенне-весенний период и на время ремонтно-восстановительных работ в деривационном тоннеле.



Как известно, в Москве достигнута договоренность о поставке электроэнергии в Абхазию на время ремонтных работ на ИнгурГЭС. Предстоит прием очень больших объемов мощностей, с которыми раньше не приходилось сталкиваться. Линии, по которым пойдет переток, пока не готовы к таким нагрузкам. В связи с этим в «Черноморэнерго» заявляют, что проводится колоссальная подготовительная работа.



Главный инженер «Черноморэнерго» указал на серьезную проблему, связанную с резкими перегрузками трансформаторов в связи с подключением майнингового оборудования.



«Уже сегодня в Дранде из-за перегрузки отключился трансформатор. Такая же ситуация случилась в селе Мыку. Сработала автоматика и трансформаторы просто отключились, а возможны разные сценарии, в том числе и взрывы. И это, пока мы еще далеки от пика естественных нагрузок, связанных с похолоданием. Ещё пара недель, опустится температура и подобные случаи участятся. И даже замена трансформаторов не сможет снять вопрос перегрузки, так как сечение провода и пропускная способность линии не изменятся», - сказал Кация.



Гендиректор «Черноморэнерго» Михаил Логуа обратил внимание на то, что вне зависимости от того, это человек, занимающийся коммерческой деятельностью, объект жизнеобеспечения или население, все должны понимать, что существуют допустимые мощности.



«Мы должны применять самые жесткие меры для создания условий по экономии электроэнергии, иначе население просто останется без света, что недопустимо», - отметил Михаил Логуа.



«Отключить кого-то не так легко и не так просто, иногда доходит до конфликтов», - заметил замгендиректора, технический директор «Черноморэнерго» Рамин Зингишвили, который возглавляет комиссию по выявлению нелегально подключенных объектов к сетям.



За время работы комиссии были проведены рейды в Гальском, Очамчирском, Гульрипшском, Ткварчельском и Гагрском районах.



Заместитель гендиректора, директор филиала «Энергосбыт» РУП «Черноморэнерго» Даур Делба также входит в состав комиссии по выявлению нелегально подключенных объектов к сетям.



«Мы выезжаем на места. Встречаемся с майнерами, в том числе и потенциальными. Задача отдела сбыта – собрать деньги за использованную электроэнергию. По итогам всех наших выездов составляются акты, выписываются счета. Только в августе с ферм по майнингу криптовалют было получено примерно 2 млн рублей, а в сентябре уже больше 8 млн. Количество известных нам майнеров увеличилось за этот период практически в два раза», - сказал он.



Благодаря проведенной «Черноморэнерго» работе было предварительно установлено потребителей электроэнергии в целях осуществления коммерческих вычислений в количестве 130 с разбивкой по районам.



«Эти цифры – это то, что мы имеем на сегодняшний день. Это вовсе не означает, что все эти мощности мы можем себе позволить. Мы должны понимать, какие у нас возможности по каждому отдельному случаю, и только исходя из этого предоставлять гражданам технические условия на подключение. Иначе мы совместными усилиями оставим своих граждан без света. В этой связи необходимо реагировать совместно с представителями Службы государственной безопасности и МВД. Даже с учетом человеческого фактора и того, что все друг другу родственники, работу РУП «Черноморэнерго», как хозяйствующему субъекту, в любом случае, придется проводить, и в этом вопросе мы рассчитываем на поддержку оперативного характера», - сказала вице-премьер.



«Черноморэнерго» направило в «Министерство экономики» предложение по ужесточению мер административного воздействия и многократном увеличении штрафных санкций за несанкционированное подключение к сетям.









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