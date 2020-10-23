В Абхазии зафиксировано еще 144 случая инфицирования коронавирусом

За прошедшие сутки в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) на коронавирус прошли тестирование 495 человек, 144 результата тестов оказались положительными.
В Гудаутской районной больнице проходят лечение 123 пациента. Состояние 27 больных тяжелое.
В оккупированной Абхазии зафиксировано 3450 случаев заражения коронавирусом, 1294 человека выздоровели, 33 пациента скончались.
В сухумском мобильном госпитале остаются 28 инфицированных пациента, в тяжелом состоянии находятся 2 человека.