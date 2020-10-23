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    В Абхазии зафиксировано еще 144 случая инфицирования коронавирусом
    23.10.2020
    За прошедшие сутки в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) на коронавирус прошли тестирование 495 человек, 144 результата тестов оказались положительными.

    В Гудаутской районной больнице проходят лечение 123 пациента. Состояние 27 больных тяжелое.

    В оккупированной Абхазии зафиксировано 3450 случаев заражения коронавирусом, 1294 человека выздоровели, 33 пациента скончались.

    В сухумском мобильном госпитале остаются 28 инфицированных пациента, в тяжелом состоянии находятся 2 человека.


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