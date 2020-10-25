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    В Абхазии выявлено 117 новых случаев коронавируса
    25.10.2020
    За последние сутки в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии - ред.) тестирование на коронавирусную инфекцию проведено у 371 человека, у 117 из них диагноз COVID-19 подтвержден, сообщает Sputnik со ссылкой на т.н. оперативный штаб.

    На данный момент в Гудаутской больнице на стационарном лечении находится 141 пациент с диагнозом COVID-19. В тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 51 пациента – средней степени тяжести. Выписано 17 пациентов.

    Таким образом, общее число выявленных случаев коронавируса в оккупированной Абхазии на сегодняшний день составляет 3567, отсюда 33 летальных случая. Выздоровели 1355 человек.


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