Зурабишвили: Сохранение и развитие абхазского языка и культуры - долг перед нашим общим прошлым

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27.10.2020 Защита абхазского языка — один из вопросов, о котором мы можем позаботиться вместе, независимо от линии оккупации, так как что это наш общий и будущий интерес», — об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении по случаю Дня абхазского языка.



«Как президент Грузии и гарант ее конституции, я несу ответственность за защиту абхазского языка. Это самая большая и в то же время самая тяжелая ответственность для меня. Особенно в то время, когда абхазский язык включен ЮНЕСКО в список языков, находящихся под угрозой исчезновения. С того дня, как меня избрали президентом, я чувствую эту ответственность и во всех своих выступлениях, где это возможно, стараюсь подчеркивать этот вопрос. Я неоднократно подчеркивала жизненную важность сохранения абхазского языка и культуры не только на словах, но и на деле. Забота администрации президента проявляется в разной форме: в публикации грузино-абхазской версии новой редакции Конституции Грузии, в финансировании двуязычного литературного журнала», — заявила Саломе Зурабишвили в видеообращении.



По ее словам, именем Амра был назван один из залов дворца Орбелиани, где было записано ее видеообращение.



«Моя и наша ответственность — не только перед абхазским народом, но и сохранение и развитие абхазского языка и культуры — долг перед нашим общим прошлым, самобытностью, так как уникальность грузинской культуры стоит на языковом разнообразии. Забыть это означает забыть себя, а это невозможно. В то же время, защита абхазского языка — один из вопросов, о котором мы можем позаботиться вместе, независимо от линии оккупации, так как что это наш общий и будущий интерес. Если мы равняемся на будущее, это означает и то, что мы должны заботиться о расширении и развитии абхазоязычного интернет-пространства, так как современная наука и лингвистика этого жизненно требуют. Я верю, что перед лицом вызова наше общество сможет сплотиться вокруг общей цели, вместе преодолеть трудности и тем самым создать предпосылки для примирения и общего будущего», — заявила Саломе Зурабишвили в видеообращении.











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