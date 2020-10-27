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    Ахвледиани: Наряду с грузинским, абхазский является государственным языком и находится под защитой Конституции Грузии
    27.10.2020
    Наряду с грузинским, абхазский является государственным языком, и находится под защитой Конституции Грузии. Об этом сказала госминистр по примирению и гражданскому равенству Теа Ахвледиани.

    Она отметила, что абхазский язык находится под угрозой исчезновения.

    «Аппарат государственного министра по примирению и гражданскому равенству поздравляет всю Грузию с Днем абхазского языка, в особенности, конечно тех, для кого абхазский является родным языком и для кого сохранение абхазского языка и культуры представляет большую ценность.

    Наряду с грузинским, абхазский является государственным языком и находится под защитой Конституции Грузии.

    Абхазский язык сегодня особенно нуждается в защите на фоне ситуации, сложившейся в абхазском регионе: в условиях российской оккупации и продолжающейся русификации, к сожалению, абхазский язык находится под угрозой исчезновения. Усилия правительства Грузии, а также академических, научных и культурных кругов направлены на его выживание и развитие.

    Сегодня созданы научно-исследовательские институты, изданы литературные произведения на абхазском языке, открываются новые возможности для изучения абхазского языка и культуры в высших учебных заведениях.

    У этого есть цель – объединить общество, что будет способствовать сохранению и более широкой популяризации уникального абхазского языка.

    У нас общая история и культура с абхазским народом, сохранение и развитие которого является одним из важных факторов мирного сосуществования в единой, сильной стране», - сказала Теа Ахвледиани.

    День абхазского языка ежегодно отмечается 27 октября.


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