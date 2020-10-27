Ахвледиани: Наряду с грузинским, абхазский является государственным языком и находится под защитой Конституции Грузии

Наряду с грузинским, абхазский является государственным языком, и находится под защитой Конституции Грузии. Об этом сказала госминистр по примирению и гражданскому равенству Теа Ахвледиани.
Она отметила, что абхазский язык находится под угрозой исчезновения.
«Аппарат государственного министра по примирению и гражданскому равенству поздравляет всю Грузию с Днем абхазского языка, в особенности, конечно тех, для кого абхазский является родным языком и для кого сохранение абхазского языка и культуры представляет большую ценность.
Наряду с грузинским, абхазский является государственным языком и находится под защитой Конституции Грузии.
Абхазский язык сегодня особенно нуждается в защите на фоне ситуации, сложившейся в абхазском регионе: в условиях российской оккупации и продолжающейся русификации, к сожалению, абхазский язык находится под угрозой исчезновения. Усилия правительства Грузии, а также академических, научных и культурных кругов направлены на его выживание и развитие.
Сегодня созданы научно-исследовательские институты, изданы литературные произведения на абхазском языке, открываются новые возможности для изучения абхазского языка и культуры в высших учебных заведениях.
У этого есть цель – объединить общество, что будет способствовать сохранению и более широкой популяризации уникального абхазского языка.
У нас общая история и культура с абхазским народом, сохранение и развитие которого является одним из важных факторов мирного сосуществования в единой, сильной стране», - сказала Теа Ахвледиани.
День абхазского языка ежегодно отмечается 27 октября.