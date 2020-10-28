BAG профинансирует съемки художественного фильма по абхазской тематике

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28.10.2020

Бизнес-Ассоциация Грузии из собственного бюджета профинансирует на сумму 150 000 лари съемки художественного фильма «Куда идет Лиза?». Продюсером и режиссером фильма является Нана Джанелидзе, а авторами сценария - журналист Лия Токликишвили и Нана Джанелидзе. Следует отметить, что грузинские зрители госпожу Нану Джанелидзе, обладательницу множества международных кинопремий, знают по фильмам «Покаяние» и «Колыбельная».



Фильм построен на реальных фактах и основан на реальных дневниках грузин и абхазов, участвовавших в войне – документальной памяти, в которых без какого-либо преувеличения описывается трагедия Абхазии начала 90-х годов прошлого века. Фильм отображает ту огромную боль, которую испытывают обе стороны, однако помимо войны существуют также и связи, которые могут стать предпосылкой для преодоления пропасти и недоверия между грузинами и абхазами и стирания образа врага в сознании друг друга.



Как заявила на заседании наблюдательного совета бизнес ассоциации Грузии продюсер фильма Нана Джанелидзе, «кино, довольно мощное орудие, которое может вовлечь в диалог большие и разнообразные группы людей по обе стороны конфликта».



«Бизнес Ассоциация Грузии рада принять участие в создании такого знакового фильма, который создаст определенную основу для будущих отношений между абхазами и грузинами. Абхазия есть и будет главной болью нашей нации, которая беспокоит всех одинаково, за пределами Энгури или остальной Грузии. Соответственно, для нас, как для крупнейшей бизнес-ассоциации в стране, участие в подобном проекте является выражением нашей основной ответственности перед нашей страной и будущими поколениями.



Мы хотим поблагодарить наблюдательный совет Бизнес Ассоциация Грузии, где объединены учредители и/или руководители 25 ведущих компаний, ведущих деятельность в Грузии, за поддержку этой идеи и принятие соответствующего решения. В формате Ассоциации нами осуществлено несколько интересных благотворительных проектов, а поддержка фильма на тему Абхазии станет одним из выдающихся проектов», - заявил президент Бизнес Ассоциация Грузии Сосо Пхакадзе.











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