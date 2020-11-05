Глава администрации Гудауты пытался изнасиловать российского врача - СМИ

Вечером 4 ноября телеграм-канале APELSIN появилась информация о том, что заместитель главы администрации Гудаутского района Темур Возба совершил попытку изнасилования врача из России, прибывшего на помощь в Гудаутский госпиталь.



Также сообщалось, что девушке удалось сбежать, она обратилась в российской представительство на оккупированной территории, и ведутся поиски подозреваемого.



В российском представительстве заявляют, что проверяют информацию о попытке изнасилования врача,



"Нами сейчас проверяется то, что было написано в социальных сетях. Пока проверка не завершена, более детальную информацию мы дать не можем. Также проверяется информация о том, было ли обращение со стороны врача или нет", - подчеркнули в представительстве.











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