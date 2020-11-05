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Абхазия сегодня| Карты Абхазии и Грузии| Лапидарные Надписи в Абхазии| Фотоальбом| Архив Статей| Избранное В Абхазии вновь обсуждают продажу иностранцам апартаментов без права прописки и получения гражданства

05.11.2020 - Марианна Котова, NetGazeti.ge Продажа жилой недвижимости в Абхазии иностранным гражданам запрещена. Земля не продается вообще. Однако тема продажи недвижимости нерезидентам в Абхазии всплывает периодически с 2014 года. Активное обсуждение обычно сменяется полным штилем в информационном пространстве.



В 2016 году об этом как перспективном направлении говорил Сергей Шамба. В 2020 эта тема всплыла в новом контексте. В парламент Абхазии от президента Аслана Бжания поступил список предложений, необходимых для гармонизации абхазского и российского законодательства. Среди них есть проект по либерализации рынка жилья. Например, один из пунктов звучит как «Внесение изменений в действующее законодательство РА в части предоставления гражданам государств, признавших независимость РА право на приобретение недвижимого имущества на территории РА».



На одном из заседаний парламента [де-факто Абхазии] депутат Натали Смыр назвала этот законопроект угрозой национальной безопасности Абхазии. Но не все политики считают возможное разрешение продажи недвижимости нерезидентам Абхазии угрозой. Нателла Акаба, которая сегодня возглавляет комиссию по конституционной реформе, в одном из публичных выступлений отметила, что появление территорий опережающего развития и строительство апартаментов окажут позитивное влияние на создание рабочих мест и активизацию экономического роста в республике. Однако с учетом особенностей республики необходимо очень ответственно подойти к этому вопросу: продумать квоты на апартаменты, а также индивидуально рассматривать каждого потенциального покупателя. Это ее высказывание подверглось жесткой критике в социальных сетях, но послужило поводом для дискуссии на эту тему за круглым столом.



Инициаторы обсуждения — его участники. Это члены общественной палаты, ученые бизнесмены и общественные деятели. Начал беседу предприниматель Абесалом Кварчия. По его мнению, развитие депрессивных регионов и продажа недвижимости понятия друг от друга неотделимые. Так как невозможно привлекать инвесторов не давая им возможности приобретать жилую недвижимость, в качестве которой он предлагает апартаменты. То есть комплексы, которые будут оформляться в собственность иностранцам без предоставления гражданства и возможности прописки.



— «Там будет большая стоимость коммунальных услуг», — говорит Абесалом Кварчия. По его словам похожая практика существуем во многих европейских странах.



— «Сейчас город Ткуарчал [Ткварчели, Абхазия — ред.] может оживить 300 рабочих мест, но нам нужно понять этот город будет городом пенсионеров, технической интеллигенции или студентов. Для этого нужна стратегия развития», — говорит Кварчия.



И ему тут же возразил член общественной палаты Рисмаг Аджинджал. По его мнению, невозможно развивать район, при этом отрывая от него ресурсы. Рисмаг Аджинджал уверена, что продажа недвижимости – это растрата стратегического ресурса.



— «Я не доверяю вашим словам, Абесалом, — отвечает Рисмаг, — почему вы привязываете развитие района и продажу недвижимости. Есть схема созданная Владиславом Ардзинба – совместные предприятия. Инвестор создает СП с местным жителем, а потом делает все свои дела. Эта схема может эффективно работать. Но у нас нет нормального государства. Я не доверяю чиновникам. Если существующий механизм не работает, вы думаете будет работать новый».



По словам Рисмага Аджинджал, в первую очередь необходимо принять антикоррупционный закон, и только после этого разрабатывать любые новые стратегии развития и реализовывать инвестиционные проекты.



По мнению Кварчия смотреть как пустеют города и как на многоэтажных зданиях прорастают деревья, преступление не меньшее, чем продажа недвижимости.



«Ткуарчал никому не интересен, — сразу возражает Аджинджал, все хотят в Гагру, Пицунду и Сухуми. А наши чиновники и [здание] администрации президента под гостиницу продадут».



Еще один участник беседы Кадыр Аргун, общественный деятель, фермер и житель города Ткварчели [абх. Ткуарчал], вообще отказался обсуждать вопрос продажи недвижимости. По его словам эта проблема сейчас вообще не должна обсуждаться, потому как на повестке дня сегодня более актуальные вопросы — медицина, трудоустройство и обеспечение жильем молодые абхазские семьи.



— «Почему мы постоянно говорим о том, что нужно разрешить продажу недвижимости иностранцам, потому что нам нужны их инвестиции. Но ведь у нас большая диаспора, и есть много крупных бизнесменов среди абхазов, давайте им предлагать проекты. Они могут скупить всю Абхазию, если захотят. Только мы тут в политику играем. Вот в чем проблема», — считает Кадыр Аргун.



По словам Кадыра Аргун, если мы действительно хотим развития, то должны поддерживать село, сельское хозяйство и местного производителя.



— «У нас невозможно купить местное мясо, и курицу, даже вода у нас в магазинах привозная. Почему мы не даем зарабатывать своим фермерам? Вот это действительно проблема», — говорит Аргун.



Также на его взгляд более актуален и перспективен вопрос дороги на Северный Кавказ, строительство которой обсуждается уже много лет.



Юрист Фрида Лазба считает, что ничего страшного нет в продаже апартаментов без предоставления гражданства.



— «У нас сегодня процветает нелегальный рынок недвижимости. Покупают, оформляют на местных абхазов, или вообще никак не оформляют. И в результате в качестве налогов в бюджет ничего не поступает», — говорит Лазба.



Она считает, что механизм продажи жилья нужно дорабатывать совместно с российскими специалистами.



— «У нас есть хороший советский опыт [опыт СССР, — ред.]. Когда специалисты, которые приезжали развивать различные отрасли, получали квартиры. Так создавался институт физики, так реализовывались проекты космического масштаба, — говорит Лазба, и добавляет – не русские нам мешают, мы сами себя уничтожаем».



По мнению журналиста писателя и члена общественной палаты Надежды Венедиктовой, для развития районов необходимо поддерживать местных предпринимателей, если не материально, то хотя бы повышая их предпринимательскую грамотность.



Два часа горячо дискутировали участники круглого стола, и цель, которую они поставили в самом начале, была достигнута: показать, что возможен цивилизованный диалог по самым острым вопросам, даже между сторонниками крайне противоположных мнений.









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