Россияне путают попытку изнасилования с традиционным абхазским гостеприимством?

Никакой попытки изнасилования и самого факта изнасилования врачей, прибывших из России в Абхазию, не было, заявил на брифинге в Sputnik руководитель представительса России в Абхазии (оккупированный Россией регион Грузии) Алексей Двинянин.



"Никакой попытки изнасилования или тем более самого факта изнасилования в отношении российских врачей, прибывших на помощь абхазским пациентам, инфицированным коронавирусом и находящимся на лечении в больнице города Гудаута, не имело место. Это подтверждается и Посольством, и руководством Администрации президента, и Министерством внутренних дел Абхазии", – подчеркнул Двинянин.



Двинянин отметил, что в ночь с 4 на 5 ноября в Гудауте имело место "традиционное абхазское гостеприимство, в данном случае со стороны администрации города Гудаута на этот раз досадно превысившее норму".



"Инцидент был оперативно урегулирован при посредничестве Администрации президента, МВД и Минздрава Республики Абхазия вместе с Посольством Российской Федерации в Республике Абхазия", - добавил посол, подчеркнув, что врачи работают в обычном режиме.



Алексей Двинянин обратился с просьбой к журналистам не основываться на фейковых новостях скандального характера Telegram-каналов "типа Мандарин, Апельсин, Фейхоа, Хурма".



"Я не читаю и не уважаю данные Telegram-каналы", – добавил посол.









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