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    Российскую вакцину испытывают на жителях оккупированных территорий
    11.11.2020
    Россия проводит испытания своих вакцин от коронавируса на жителя оккупированных территорий Грузии. В медицинских испытаниях принуждают принять участие пожилых людей. В случае отказа им угрожают снять пенсии.

    Жительница Цхинвали Тина Плиева рассказала о прибытии российских военных врачей на оккупированную территорию в интервью «Праймтайм».

    По ее словам, в Цхинвали в палатках уже разместилась медицинская часть российской армии, которая собирается вакцинировать население. Население Цхинвали и близлежащих сел находится в панике.

    «Мы находимся в очень плохой ситуации, все население в панике. В Цхинвали прибыли российские военные врачи и вводят уколы пожилым людям старше 70 лет. Нам сказали, что после этого укола человек проживет 3 года, а затем умрет. Из-за эпидемии я не могу выйти из дома, поскольку я уже старая и я боюсь.

    Люди говорят, что Путину больше не нужны старики, и поэтому он намерен от них избавиться. А молодежи делают такие уколы, чтобы они жили долгой и здоровой жизнью.

    Военные врачи разбили лагерь в центре Цхинвали возле стадиона, на этом этапе в палатках они принимают только молодежь. Здесь большинство из нас пожилые люди, и мы боимся. Нам говорят, что если мы не сделаем укол, с нас снимут пенсию, а если от укола откажется молодежь, то они потеряют работу».


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