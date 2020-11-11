За томографом в Абхазии будет приглядывать СГБ

11.11.2020 В Абхазии приглядывать за компьютерным томографом в клинике поставили работника спецслужбы. Лидер абхазского режима Аслан Бжания лично приехал в Республиканскую больницу, чтобы представить назначенца.



Войдя в кабинет компьютерной томографии, он сообщил врачам и медперсоналу, что отныне в их штате будет числиться оперуполномоченный службы государственной безопасности, который «будет помогать вам в работе». На недоуменный вопрос медсестры, в чем будет заключаться помощь, президент ответил: «Чтобы никто вам не мешал».



Других пояснений он не дал. Несколькими днями ранее Аслан Бжания объявил, что компьютерный томограф в Республиканской больнице до окончания пандемии будет обслуживать население бесплатно. Возможно, именно с этим связано введение в штат кабинета компьютерной томографии работника спецслужб.



Кстати говоря, особого эффекта появление сотрудника спецслужбы не дало, ибо, как говорят источники в самой Республиканской больнице, оперуполномоченный внезапно заболел коронавирусом.



Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4 772 человека. 55 летальных случаев. Выздоровели 2 929.









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